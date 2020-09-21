أول رد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان بعد جملة "آخره معايا صورة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان أحمد الفيشاوي، على إعلان النجم محمد رمضان تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

وقال الفيشاوي في تسجيل صوتي نشره حساب برنامج "ET بالعربي" عبر موقع "إنستجرام"، مساء اليوم: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

وكان الفنان محمد رمضان، شوّق جمهوره ومتابعيه، لأغنيته "الدبابة"، وظهر في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، من داخل "دبابة"، ضمن مشهد من فيديو كليب الأغنية المنتظر طرحها قريبا عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات أغنية "دبابة" لمحمد رمضان: "دايما عامل سابنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، مايخصنيش ظروفك، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

ويأتي هذا بعدما أعلن أحمد الفيشاوي تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2"، تأتي على طريقة الفيديو كليب، تحمل إسقاطًا على الفنان محمد رمضان والذي كان قد طرح قبل عامين أغنية تحمل اسم "نمبر 1".