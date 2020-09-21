بطلات "فريندز" الثلاث يظهرن معاً بمنزل جينيفر أنستون في حفل جوائز إيمي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:47 مساءً - مازال مسلسل "فريندز" الأمريكي الكوميدي الرومانسي الشهير حتى بعد سنوات على انتهاء عرضه،محور إهتمام فني وشعبي لليوم،ويحظى عرض مواسمه القديمة بنسبة مشاهدة مذهلة.

وكانت أبرز مفاجآت حفل توزيع جوائز "إيمي" الذي أقيمت معظم فقرات ضيوفه افتراضياً عبر الهواء مساء أمس الأحد ،هو اجتماع بطلات المسلسل الأمريكي العالمي الشهير "فريندز" من جديد في منزل نجمته الممثلة الجميلة جينيفر أنستون.

فبعد أن عادت الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون ،إلى منزلها عقب تقديمها أولى فقرات الحفل، استأنفت متابعتها للحفل من خلال شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الإجتماعي ،وأجرت من هناك لقاء على الهواء مع مقدم الحفل الرئيسي، المذيع الشهير جيمي كيمل، لكن كانت برفقتها رفيقتاها من مسلسل "فريندز" كورتني كوكس وليزا كودرو.

وعندما سأل جيمي كيمل" جينيفر أنيستون" إن كانت كورتني كوكس وليزا كودرو تعيشان معها، أجابته: "نعم فنحن رفاق سكن منذ عام 1994"، في إشارة منها إلى وقت بدء عرض مسلسل "فريندز".

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بطلات فراندز

هذه النسبة المرتفعة تشير إلى استمرار شعبية مسلسل "فريندز" للآن

وقامت جينيفر أنستون،بنشر مقطع فيديو لها مع صديقتيها كورتني كوكس وليزا كودرو وهن يلعبن بلياردو ،وأظهر تفوق كورتني على جينيفر بالتسديد ،على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" حصد 13 مليون و600 ألف مشاهدة بوقت قياسي جداً، كما حصدت صورة جمعت جينيفر أنستون بكورتني وليزا على حسابها الخاص بأنستغرام أكثر من 10 ملايين و700 ألف إعجاب ،وهذه النسبة المرتفعة تشير إلى استمرار شعبية مسلسل "فريندز" للآن،على مستوى العالم.

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دفعت قيود فيروس "كورونا" إلى إلغاء الحضور

وبثت قناة ABC الحفل والفقرات وهذا اللقاء،وبعض مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت جينيفر أنيستون مرشحة في حفل 2020 لجائزة "إيمي" لأفضل ممثلة درامية رئيسية عن دورها في مسلسل "ذا مورننغ شو".

ودفعت قيود فيروس "كورونا" المستجد إلى إلغاء الحضور ومراسم الاستقبال على البساط الأحمر، وعوضا عن ذلك، أرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعا بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة .

ونال مسلسل" ووتش من" نصيب الأسد من جوائز "إيمي" باقتناصه 11 جائزة من بينها الجوائز التقنية التي تسلمها الأسبوع الماضي. وبشكل عام حصدت شبكة (إتش بي أو) أكبر عدد من جوائز "إيمي" هذا العام، وهي 30 جائزة،حسب وسائل إعلام مختلفة.

أبطال مسلسل فراندز

وانتزع مسلسل "شيتس كريك" 9 جوائز "إيمي" في المجمل، من بينها جائزة أفضل مسلسل فكاهي وجوائز التمثيل لنجوم كنديين مثل كاثرين أوهارا ويوجين ليفي وابنها دانيال ليفي وآني ميرفي .

ويتناول المسلسل الذي تنتجه شبكة "بوب تي في" قصة عائلة ثرية تضطر للعيش في فندق متداع .

وفاز مسلسل "ساكسيشن" الذي تنتجه شبكة "إتش بي أو" بلقب أفضل مسلسل درامي، كما فاز الممثل جيريمي سترونغ بجائزة أفضل ممثل عن تجسيده دور ابن مضطهد في المسلسل، وحصد المسلسل في المجمل 7 جوائز إيمي من بينها جائزتا التأليف والإخراج .

وبحسب مجلة "فانيتي فير" لم يكن الحفل الإفتراضي سيئاً بل إنتصاراً للفن والبهجة في ظل جائحة فيروس كورونا الباعثة على الإحباط والإكتئاب،وكان مشاهدة حفل جوائز "إيمي" ومتابعة ومشاهدة فقراته الإفتراضية ممتعاً على الكنبة في المنزل.