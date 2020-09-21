فيديو .. راشد الماجد يطرح أحدث أغنياته يا بلادي

طرح الفنان راشد الماجد أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم يا بلادي، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية يا بلادي من كلمات تركي آل الشيخ، عمر اللهيميد، نايف البركات، الشاعرة ساره، شاهر بن ناصر، معاذ بن عبدالعزيز، فهد الروقي، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله. فهد الروقي، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله. Advertisements يذكر أن الفنان راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ولهان، والأغنية من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 24 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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