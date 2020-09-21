فيديو .. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته المملكة

طرح النجم حسين الجسمي أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم المملكة، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية المملكة من كلمات علي الخوار، وألحان فايز السعيد. Advertisements يذكر أن النجم حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بالبنط العريض، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 130 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. ، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 130 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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