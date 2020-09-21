فيديو .. جينيفر لوبيز تطرح برومو كليب Pa' Ti و Lonely

طرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز برومو أحدث كليبين، والذي يحملان اسم Pa' Ti و Lonely، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
ويشارك النجم العالمي مالوما، في غناء كليب Pa' Ti وLonelyوالمقرر طرحهما يوم الخميس الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
يذكر أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Te Guste، وشاركها في الغناء الفنان العالمي باد باني، كما كسر الكليب حاجز الـ 97 مليون مشاهدة، وذلك من طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن النجم العالمي مالوما طرح مؤخرًا كليب بعنوان Hawái، كما كسر الكليب حاجز الـ 237 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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