فيديو .. كريس براون أحدث كليباته Say You Love Me

طرح النجم العالمي كريس براون أحدث كليباته، والذي يحمل اسم Say You Love Me، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وشارك في الكليب النجم العالمي يونج ثاج. Advertisements يذكر أن النجم العالمي كريس براون طرح مؤخرًا كليب بعنوان Go Crazy، وشارك في الغناء النجم العالمي يونج ثاج، كما كسر الكليب حاجز الـ 46 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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