الديفا سميرة سعيد تشعل "الإنستجرام" بإطلالة شبابية

نشرت الديفا سميرة سعيدة، مجموعة صورة جديدة من حفلها الأول على تطبيق "Tiktok"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "الديفا" في الصور بإطلالة شبابية مميزة، حيث ارتدت قميص من اللون الأبيض مع بنطال باللون

الأسود، وانتعلت حذاء باللون الأسود بطريقة الكاجوال، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها وحرصت على ارتداء الإكسسوارات البسيطة التي تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

يشار إلى ان، الديفا سميرة سعيد، قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب

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جديد، يحمل اسم "قط وفأر" من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج نضال هاني.

يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.