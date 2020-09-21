فيديو .. جيمس يطرح برومو كليب IMMORTEL

طرح النجم العالمي جيمس برومو أحدث أعماله الفنية، والذي يحمل اسم IMMORTEL، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. ومن المقرر طرح أغنية IMMORTEL يوم الجمعة الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على هيئة فيديو كليب. وذلك على هيئة فيديو كليب. Advertisements يذكر أن النجم العالمي جيمس طرح مؤخرًا كليب بعنوان YOLO، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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