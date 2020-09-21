منى زكي تتألق بالأبيض على شاطيء البحر

نشرت النجمة منى زكي مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "منى" في الصور وهي مرتدية فستان أبيض طويل، مليء بالرسومات والورود و يوحي بالبهجة والسرور.

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من ناحية أخرى، أوشكت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل "تقاطع طرق"، حيث يتبقى لها

نحو 3 أسابيع ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه على القنوات خلال شهر رمضان المقبل حيث تواصل التصوير بشكل يومى فى الديكور الخاص بالعمل، ويكثف مخرج العمل تامر محسن عدد ساعات التصوير للبدء فى المونتاج.

مسلسل"تقاطع طرق"، من بطولة منى