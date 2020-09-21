شاهد.. الأهلي كيان إيهاب توفيق يطرح أحدث أغنياته

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم الأهلي كيان، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية الأهلي كيان من كلمات أحمد خاطر، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أكرم عادل. Advertisements يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان هي دنيا، والأغنية من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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