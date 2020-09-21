بالصورة – عائلة إيلي صعب تستقبل مولودتها الجديدة “صوفيا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 33 دقيقة

نشرت زوجة المصمم العالمي إيلي صعب كلودين صعب صورة عبر “إنستغرام” مرحّبة بحفيدتها الجديدة “صوفيا”. وقالت باللغة الإنغليزية: “نورتي حياتي أكثر فأكثر كل يوم، الرب يحميكي أميرتي الصغيرة”.

وانهالت التعليقات التي هنأت بولادة “صوفيا”. يذكر أنه في صيف 2019، احتفل ابن المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، إيلي صعب جونيور، بحفل زفافه من كريستينا مراد في كنيسة بكركي في لبنان.

وخطفت العروس أنفاس الحضور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الخلابة. وبما أن صعب يشتهر بتصاميمه الراقية، فكان من الطبيعي أن ترتدي زوجة ابنه فستاناً من تصميمه ومصنوعاً خصيصاً لها.

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وتميز الفستان بمظهره الساحر والملكي، ووصف البعض العروس بأنها بدت كأميرة من قصص الخيال. وخلال حسابه الرسمي على “إنستغرام”، تحدّث المصمم اللبناني عن الفستان قائلاً إنه يتميز بتفاصيل مطرزة من زينة الرأس وصولاً إلى الطرحة.

ولا تتوقف التفاصيل المطرزة عند الطرحة، إذ أنها تستمر في الظهور والتشعب من منطقة الصدر وصولاً إلى نهاية الفستان.

وتميز الحفل بفخامته، وامتلأت لائحة الحضور بأسماء بارزة في العالم الفني في لبنان، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف، نانسي عجرم، وإليسا، وهيفاء وهبي، إضافةً إلى المغني اللبناني عاصي الحلاني.

وأحدَثَ زفاف نجل المصمم العالمي، إيلي صعب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت صور الحفل بشكل كبير.

واستمرت مراسم زواج إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد ليومين حيث بدأت في كنيسة بكركي وانتهت بحفل الزواج الرسمي، وتألقت العروس بـفستان زفاف، مع ذيل طويل وطرحة طويلة من تصميم والد العريس وآخر أيضاً ذهبي اللون مكشوف الصدر.