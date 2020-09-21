تراند اليوم : الأنتهاء من تصوير الفيلم القصير “قهوة فريال”

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلمها القصير ” قهوة فريال “، الذي يشارك في بطولته بجانبها كل من أحمد مصطفى وكريم أبو الفتوح وأكمل المعداوي وديانا سعد، تأليف تامر عبد رب النبي، وإخراج مهند الكاشف.

وتجسد هبة خلال أحداث الفيلم شخصية مريضة نفسيا، ونشرت الفنانة بحسابها الشخصي بموقع تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورا من كواليس تصوير الفيلم وعلقت عليها قائلة: “الطاقة الحلوة اللي باخدها من الشغل مع ناس لسه بتحلم بسينما حلوة بتزيح من حياتي أي سلبيات وبتفردلي ضهري تاني، الحمد لله علي نعمة الفن، فركش الفيلم الروائي القصير ( قهوة فريال )، ( عن لقاء عابر بين شاب انطوائي و احدى نزيلات مستشفي الأمراض النفسية )، تأليف: تامر عبد رب النبي، وإخراج: مهند الكاشف، مدير تصوير: كريم جمال الدين، مدير تصوير: كريم جمال الدين، مونتاج: مي الشيتي، مصممه أزياء: ريم العدل، مهندس الديكور: نوران، مهندس الصوت: بيدو إبراهيم، مدير الإنتاج: سيد عيسى”.

‎وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبدالغني في بطولته مسلسل ” الكهف “، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مصر والسعودية ولبنان منهم الفنانون خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني، ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول، ومن تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

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‎يذكر أن عبدالغني، شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل فرصة تانية، مع الفنانين ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

‎ومسلسل “ليالينا٨٠” ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة الفنانين خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

‎كما شاركت كضيف شرف في مسلسل ” لما كنا صغيرين ” بطولة الفنانين ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.