تراند اليوم : اليكم قائمة جوائز مهرجان تورونتو السينمائي الدولي

حصد فيلم “Nomadland” جائزة أفضل فيلم خلال حفل ختام مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عقب عرضه لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في 11 سبتمبر الماضي، وفوزه بجائزة الأسد الذهبي.

وعقب قبولها الجائزة عن بعد، شكرت المخرجة تشاو فريق المهرجان والجمهور، قائلة: “لا يمكننا فعل ذلك بدونكم. السينما تدور حول المشاركة”. وفي نداء إلى الجماهير التي شاهدت فيلم “Nomadland” عن بُعد وفي عرض السيارات.

وأضافت: “من فضلكم، استمروا لأننا لا نستطيع القيام بذلك بدونكم. نحن ممتنون للغاية ونأمل أن نراكم جميعًا على الطريق”.

تدور أحداث الفيلم بعد الانهيار الاقتصادي لمدينة في ريف نيفادا، وتستكشف فيرن، شخصية فرانسيس مكدورماند ، حياة خارج المجتمع التقليدي كبدو رحل في العصر الحديث.

كما حصد الفيلم الفلسطيني Gaza Mon Amour جائزة شبكة الترويج لسينما اسيا والمحيط الهادئ بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي بعد أن شارك ضمن قسم Discovery.

الفيلم حصل على إشادة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في عرضه الاول قبل أيام، وهو من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالًا أثريًا لـ أبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف الحكومة وجود هذا التمثال معه.

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، و Jordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

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وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L’Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتلفزيون البرتغال “RTB”، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضًا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2015، ويعد Gaza Mon Amour هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.‎

أما أبرز الجوائز الأخرى فكانت كالآتي:

جوائز اختيار الجمهور

أفضل فيلم “Nomadland” للمخرجة كلوي تشاو

فيلم “One Night In Miami” للمخرجة ريجينا كينج للمركز الاول

فيلم “Beans” للمخرجة تريس دير للمركز الثانى

أفضل فيلم وثائقي لـ”Inconvenient Indian” للمخرجة ميشيل لاتمير

جائزة منتصف الليل لفيلم “Shadow In The Cloud” للمخرجة روزاني ليانج

وجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبرسي) ذهبت لفيلم “Beginning” للمخرج ديا كولومبيغاشفيلي.