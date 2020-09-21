تراند اليوم : سوزان نجم الدين : معجبين كتير كانو هيبوسو رجلي علشان اكلمهم

تصريحات جريئة أدلت بها النجمة السورية سوزان نجم الدين بدأتها بنفي أن تكون لها شقيقة تدعى ميريانا نجم الدين مؤكدة أنها لا تعلم من هي ميريانا نجم

الدين ولا تعرف عنها شيئاً، فهي لديها شقيقة واحدة اسمها ميساء وبعيدة كل البعد عن الفن لأنها محجبة، بالإضافة لأربعة إخوة شباب.تصريحات الفنانة

السورية جاءت خلال استضافتها ببرنامج راحت علينا الذي يقدمه الاعلامي اللبناني هشام حداد على شاشة قناة لنا السورية.هاجمت سوزان ما وصفته

بسخافات السوشيال ميديا والفتاة التي تدعى ميريانا ووصفت من هم على شاكلتها بأنهم متسلقين على الشهرة، واكتفت بتهديدها برفع قضية في حال إستمرت

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بهذه الإساءات.حداد وجه سؤالاً لنجم الدين عن رأيها في ردة الفعل على مشهد تقبيل قدم الفنانة أمل عرفة في مسلسل “شارع شيكاغو” لترد عليه أن المشهد

عادي خاصة اذا جاء في السياق الدرامي. بعدها وجه حداد سؤالا آخر عما إذا كان أحدا قبل قدميها لترد عليه ضاحكة أنهم كثيرين ما أثار استغرابه من جرأتها

فسألها إن كان ذلك تمثيل أم حقيقة لترد عليه الاثنين. سوزان تراجعت مع إصراره على معرفة المزيد من التفاصيل لترد أنها لا تقصد التقبيل بشكل فعلي بل ا

ستعارة وأن الكثيرين ترجوها كيّ تكون على علاقة معهم.