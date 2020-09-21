تراند اليوم : بالفيديو – وصلة رقص من أبنة أصالة بعد انفصالها

احتفلت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا، وسط أسرتها بصدور ألبومها الأخير باللهجة الخليجية “لا تستسلم”.

وشاركت شام الذهبي عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram، مقطع فيديو وهي تحتفل مع والدتها بصدور ألبومها، وهما يرقصان معًا وسط الأسرة، ولم تبد على شام علامات الحزن بعد أنباء انفصالها عن خطيبها.

كان الفنان جو رعد قد كشف في تصريحات صحفية أن شام انفصلت عن خطيبها مثلما أخبرته أصالة حينما سئل عن موعد الزفاف.

يذكر أن شام أعلنت ارتباطها العاطفي من قبل عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagram بنشر صورًا لمجموعة من الفيديوهات والصور لهدايا عيد ‏الحب التي قدمها لها حبيبها الذي يعمل كطبيب جلدية، وكتبت على أحدها: “هذا هو أفضل عيد حب، الكلمات لا تستطيع وصف كم أنا ‏سعيدة الآن، شكرا لك” وعلى صورة أخرى كتبت: “بحبك خليك للأبد عيد حبي”.‏

كما ظهر الثنائي سويًا خلال حضورهما إحدى الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الحب.‏

شام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعملها الذي تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏