هيدي كرم تستعد لأول بطولة مطلقة.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة المصرية هيدي كرم لخوض أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية، وذلك من خلال المسلسل الاجتماعي «كواليس».

هيدي كرم كشفت تفاصيل المسلسل، في لقائها ببرنامج «لايت شو» على قناة «الحياة»، حيث قالت إن المسلسل بسيط جدًا في أفكاره، ويقدم نماذج حقيقية.

هيدي كرم

وأضافت أنها تجسد خلال المسلسل دور أم مطلقة اسمها «سهيلة» ولديها ولد وبنت وتعيش مع والدتها وتتحمل مسؤولية أبنائها، كما أنها تعمل مديرة شركة للإنتاج الفني، ولكنها لديها مشاعر إنسانية كبيرة.

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة هيدي كرم في مسلسل «لؤلؤ» بطولة الفنانة مي عمر، وتجسد هيدي دور زوجة أحمد زاهر، وهي سيدة من عائلة كبيرة وتربطها علاقة مادية بزوجها أكثر من العلاقة العاطفية.