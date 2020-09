نشرة هوليود| أنجلينا جولي تتحول لغوريلا وسخرية عالمية من جورجينا رودريجيز

رنا صلاح الدين - يشهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.

ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":

1- الموسم الرابع من المسلسل الإسباني "Elite"، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا".

2- تعرضت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، للسخرية بسبب نشرها لصورة مثيرة غريبة لقدميها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

3- تشارك أنجلينا جولي بالأداء الصوتى في فيلم "the one and only ivan"، والذي يتناول قصة غوريلا مميّزة تمتع بموهبة استثنائية ومجموعة من الحيوانات الأخرى.

4- سيطر مسلسل "شيتس كريك" الكوميدي على جوائز إيمي الأمريكية، في الحفل الذي إقيم في وقت مبكر من صباح اليوم الأثنين.

5- نجح فيلم الإثارة والخيال العلمي تينت، في تحقيق ما يقرب من ربع مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر عالمياً خلال الأسبوع الثالث من عرضه.