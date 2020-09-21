دراما إنسانية تعكس المعنى الحقيقي للأمومة في True Mothers

متابعة بتجــــــــــــرد: تقدم المخرجة اليابانية نوامي كاواسي، قصة عائلية مؤثرة عن الحب والأمومة بمعناها الحقيقي، في فيلم True Motherst أو «أمهات حقيقيات»، المقتبس من رواية لميزوجي تسوجيمورا، التي صدرت عام 2015.

ونسجت كاواسي تفاصيل العمل بأسلوبها السينمائي الفريد، محتفية بكل التفاصيل ولو صغرت، لتقدم لنا دراما إنسانية تمس القلب والوجدان.

يحكي الفيلم، الذي شارك في قسم اختيارات الجمهور بمهرجان تورنتو السينمائي، قصة زوجين يحاولان علاج عدم الإنجاب لتحقيق حلمهما في طفل يملأ عليهما حياتهما، ويعيشان مثل أي أب وأم في المدينة.

تنقلب الأحداث عندما يشاهد الزوجان ذات يوم برنامجاً تلفزيونياً يسعى للتوفيق بين أزواج لا يستطيعون الإنجاب، وأمهات لا يستطعن تربية أطفالهن، أو لا يردن تربيتهن.

ويدرك الزوجان أن رعاية طفل وكفالته قد تكون الحل الأمثل للإحباط واليأس الذي يعيشان فيه.

Advertisements

ويختار الزوجان الطفل أساتو، وهو ثمرة حب طائش بين مراهقين، وينتقل الطفل ليعيش في بيته الجديد مع والدين شديدي الثراء.

وبعد 6 أعوام، تأتي الأم الحقيقية لكي تشاهد طفلها، وتجده يعيش في عالم مختلف عن العالم الذي تعيش فيه، الذي يتسم بضيق الأفق وصعوبة الحياة.

فيلم «أمهات حقيقيات» يدور حول شخصيتين محوريتين قويتين هما ساتوكو «هيرومي ناجاساكو» الأم التي تتبنى وتربي الطفل، وهيكاري «اجو ماكيتا» الأم الشابة اليائسة التي لا تريد أن تمحى تماماً من حياة ابنها رغم اضطرارها للتخلي عنه.