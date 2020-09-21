إلهام شاهين: السجن وراء قبولي لـ”حظر تجول”

متابعة بتجــــــــــــرد: أبدت الفنانة المصرية إلهام شاهين سعادة بالغة إزاء مشاركة فيلمها الجديد «حظر تجول» في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وقالت شاهين، في تصريحات صحفية، إنها تعتز للغاية بهذه التجربة السينمائية، لكونها مختلفة جذرياً عن كل أفلامها، مضيفة: تحمست لهذه التجربة بسبب أول مشاهدي فيها، التي تكشف عن خروجي من محبسي بعد سجن 20 عاماً، حيث يبدو عليّ الشعور بالظلم والاكتئاب، وهنا شعرت باختلاف الدور عن كل أدواري.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، كامل الباشا ومحمود الليثي، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.