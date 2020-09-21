بالفيديو.. تامر عاشور يكشف عن موهبته في العزف

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري تامر عاشور عن موهبته في العزف على البيانو، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري ظهر في مقطع الفيديو وهو يعزف على البيانو بمهارة شديدة، ووجه رسالة إلى العازف الشهير عبدالسلام، وعلق قائلا: "لا أعجبك واستخبى يا عبسلاااام".

يذكر أن تامر ‏عاشور كان قد طرح مؤخرا أغنية "بياعة" عبر تطبيق أغانى شهير، وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني عبر التطبيق فى مصر، بينما احتلت المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم، وهي من ‏كلمات تركى آل شيخ، وتوزيع خالد عز.

وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎".