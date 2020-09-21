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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 27 تابوتاً عمرها 2500 عام في مصر والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أن علماء الآثار اكتشفوا 27 تابوتاً خشبياً في منطقة سقارة الأثرية، وهي منطقة دفن تضم أيضاً واحداً من أقدم الأهرام في العالم.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن التوابيت الخشبية مطلية بزخارف ملونة ومغطاة بالحروف الهيروغليفية، وعُثر عليها مكدسةً في بئري دفن.
وتابعت قائلةً إن التوابيت لم تُفتح بعد.
وسقارة من مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وعاودت مصر في مارس فتح هرم زوسر المدرج في سقارة، وهو أول هرم بني على الإطلاق، بعد عملية ترميم استغرقت 14 عاماً بتكلفة بلغت نحو 6.6 ملايين دولار.
واستأنفت مصر في يوليو رحلات الطيران الدولية، وعاودت فتح مزارات سياحية مهمة، من بينها أهرام الجيزة بعد إغلاقها شهوراً بسبب جائحة فيروس كورونا.
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