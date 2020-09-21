محمد إمام يتجاهل تهاني يوم ميلاده والسبب مفاجأة

متابعة بتجــــــــــــرد: تلقى الفنان المصري محمد إمام قبل أيام العديد من التهاني على حسابه الخاص في “إنستغرام” بمناسبة يوم ميلاده، من أصدقائه وجمهوره. إلا أن الأخيرين فوجئوا بعدم رد إمام على أي من التعليقات والتهاني التي وصلته، سواء من خلال إعادة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة المُلحقة بحسابه على “إنستغرام”، أو عبر نشر صور من احتفاله، وهو الأمر الذي أقلق جمهوره عليه… لذا سارع إمام الى كشف سر هذا الاختفاء، فنشر صورة جديدة له، وجّه من خلالها الشكر الى كل من هنّأه بعيد ميلاده وبعث إليه برسالة، واعتذر لانشغاله، وأوضح أنه يحضّر مفاجأة جديدة لجمهوره متمنياً أن تنال إعجابهم.

على صعيد آخر، يخوض محمد إمام موسم دراما رمضان المقبل 2021 بمسلسل جديد بعنوان “الملك”، والذي أعلن عنه أخيراً، إلا أنه لم يستقر حتى الآن على طاقم العمل الذي سوف يشاركه البطولة.

وكان إمام قد ظهر في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” الذي قام ببطولته أمير كرارة مع مجموعة كبيرة من النجوم الذين حلّوا ضيوفَ شرفٍ طوال حلقات العمل.