جنات تتحدّث عن نجاح ألبوم “أنا في انتظارك” وتُصرّح: التمثيل دائمًا في بالي

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت النجمة جنات نجاحاً كبيراً من خلال ألبومها الجديد “أنا في انتظارك”، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقالت جنات في حوار خاص مع مجلة “روتانا” إنها “سعيدة أن الألبوم وجميع أغانيه تصدرت الترند لأكثر من أسبوع ولمراتٍ متتالية”.

وقد صدر منذ نحو شهرٍ تقريباً الألبوم الجديد للفنانة المغربية، ويتألف من 11 أغنية باللهجة المصرية.

كما تحدثت عن دور السوشيال ميديا في نجاح الأعمال الغنائية، وعن اختياراتها في الأغاني التي استغرقت عامين.

بالإضافة إلى مشروع الفيديو كليب، التمثيل وتفاصيل أخرى تتابعونها في الحوار التالي.

هل أسعدتك ردود الأفعال والمشاهدات العالية فور طرح ألبوم أنا في انتظارك؟

نعم الحمد لله، كانت جميلة جداً من أول يومٍ صدر فيه الألبوم، وقد تفاجأت كثيراً. أسعدني أن أعرف أن الألبوم كله تقريباً يتصدر الترند لفترة امتدت من 10 أيام إلى أسبوعين.

كانت أول أغنية في الصدارة أنا استعجلت، وقد شكل هذا الأمر مفاجأةً لي، لأنني توقعت أغانٍ أخرى.

لكنني كل فترة أتفاجأ بتصدر أغنية جديدة مختلفة من الألبوم.

برأيك ما هود دور السوشيال في نجاح الأعمال الغنائية؟

بالتأكيد تلعب السوشيال ميديا دوراً مهماً في مسيرة الفنان الغنائية، وهي ضرورية لنجاحه.

كما أنها تساعد على الانتشار بشكلٍ أكبر. لكن الأهم هو جودة الأغنية أو العمل الفني.

فالنجاح الحقيقي هو الذي يستمر مع الوقت، وليس الذي تنجحه أنت بالغصب والتسويق، وهذا هو الأهم بالنسبة إلي.

كم من الوقت استغرق تحضير الألبوم؟

الاختيارات بالنسبة إلي تأخذ وقتاً كثيراً دائماً. أما التنفيذ فحدث تقريباً خلال 6 أو 7 شهور.

خلال عملية الاختيار أسمع أغانٍ كثيرة، وكلما جمعت عدداً من الأغنيات، أشعر أن شيئاً ما ينقصني.

لذلك أسمع من 11 إلى 15 أغنية بشكلٍ متتالٍ قبل التنفيذ، وبعد ذلك أذهب إلى الاستوديو.

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هذا الألبوم أخذت مني اختياراته تقريباً عامين، كما كان لظروفي الأخرى مثل الزواج والحمل والولادة، تأثير على تأخير إطلاقه.

هل ستصورين الأغاني على طريقة الفيديو كليب؟

لا شك أننا سنصور مع روتانا أغانٍ من هذا الألبوم. الجميع متحمسون جداً، لأنه توجد أكثر من أغنية نرغب في تحويلها إلى كليب.

لكن حتى هذه اللحظة لم نستقر بعد على كل شيء، إنما الأكيد أننا نبحث عن الفكرة التي تخرج بالشكل الأجمل للجمهور.

ما هي الأغنية الأحب إلى قلبك من الألبوم الجديد؟

في هذا الألبوم بالذات لا تسألني، لأن كل الأغاني جميلة وقريبةً إلى قلبي، والحمد لله نجحت مع الناس.

لذلك أنا سعيدة جداً، وهناك صعوبة في أن أحدد أغنية واحدة.

هل خطوة التمثيل في حساباتك؟

التمثيل دائماً في بالي، لكنني أنتظر العمل المناسب لي.

ما هي أولوياتك اليوم؟

أولوياتي في الحياة عملي، أعتبره مهم جداً. الفن يتصدر لائحة أولوياتي في الحياة بجانب أسرتي طبعاً.

ماذا تمثل العائلة لكِ؟

عائلتي تمثل لي عالماً جميلاً، هو حلم كنت أتمناه والحمد لله أنه تحقق. وقد أحببت هذا الحلم. على الرغم من أنه يزيد من المسؤوليات.

في الحقيقة، إننا نبذل مجهوداً مضاعفاً كي نستطيع أن نوفق بين العمل والأسرة. فالعائلة هي كل شيء في الحياة.

أجرى المقابلة أحمد حسني من مصر