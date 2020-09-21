أبرز الفائزين في حفل جوائز إيمي.. “ووتشمن” يفوز بحصة الأسد

متابعة بتجــــــــــــرد: نجحت النسخة الـ72 من حفل توزيع جوائز إيمي في رهانها على أن تكون افتراضية بالكامل، إذ تولى الممثل الفكاهي جيمي كيمل تقديم الحفل في صالة فارغة في لوس أنجلوس، من دون سجادة حمراء ولا نجمات يتباهين بأحلى فساتين السهرة.

وبسبب جائحة كوفيد-19 صمّم منظمو الحفلة بزات كاملة للوقاية البيولوجية على شكل بدلات “سموكينغ” رسمية، تتيح تسليم الجوائز إلى الفائزين في منازلهم بأمان.

واستحوذ مسلسل “ووتشمن” على الاهتمام خلال حفل توزيع جوائز إيمي الافتراضي بدورته الـ72، وحصل هذا المسلسل الذي يتمحور على الإرث العنصري في الولايات المتحدة، على 11 جائزة، والتي تُعتبر في مجال التلفزيون بأهمية الأوسكار سينمائياً.

ويتمحور “ووتشمن” المقتبس من إحدى القصص المصورة في ثمانينات القرن الماضي، على قضيتي العنصرية والتعامل الوحشي للشرطة اللتين تهزان المجتمع الأميركي منذ أشهر. وحصل المسلسل على أربع جوائز، لكن غلته ترتفع إلى 11 إذا أضيفت إليها جوائز الفئات التقنية التي وزعت جوائزها خلال وقت سابق من الأسبوع.

وشكل الممثلون من أصحاب البشرة السمراء هذا العام نحو ثلث عدد الممثلين والممثلات المرشحين لجوائز إيمي، وهو رقم قياسي جديد.

كما نجح مسلسل “ساكسيشن” المنتمي إلى الكوميديا السوداء، وهو من إنتاج “إتش بي أو” أيضاً، في فرض نفسه ضمن فئة مهمة هي المسلسلات الدرامية، في حين حقق “شيتز كريك” الـ”غران شيليم” في مجال الكوميديا.

فيما يلي أبرز الفائزين في النسخة الـ72 لحفل جوائز إيمي:

– أفضل مسلسل درامي: “ساكسيشن”

– أفضل مسلسل كوميدي: “شيتز كريك”

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– أفضل مسلسل قصير: “ووتشمن”

– أفضل ممثل في مسلسل درامي: جيريمي سترونغ في “ساكسيشن”

– أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زيندايا في “يوفوريا”

– أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: يوجين ليفي في “شيتس كريك”

– أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: كاثرين أوهارا في “شيتز كريك”

– أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: مارك رافالو في “آي نو ذيس ماتش إز ترو”

– أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: ريجينا كينغ في “ووتشمن”

– أفضل فيلم تلفزيوني: “باد إديوكيشن”