متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت جائزة إيمي أمس عن فوز النجمة العالمية زندايا البالغة من العمر 24 عاماً لتصبح أصغر شخص على الإطلاق يحصل على جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في الدراما، إذ فازت عن دورها في “يوفوريا” متفوقة على لورا ليني (مسلسل “أوزارك”) و جينيفر أنيستون (مسلسل “ذا مورنينج شو”).
وبدت زندايا متأثرة بشكل واضح بفوزها التاريخي لكن ذلك لم يمنعها من إلقاء خطاب جميل وعاطفي، حيث أعربت عن أملها في أن يصنع الجيل القادم العالم ليكون مكاناً أفضل.
وتألقت النجمة خلال مشاركتها افتراضياً بقطعتين فائقتي اللمعان من Armani Prive ،وفقًا لمصممها Law Roach، إذ ارتدت الممثلة تنورة طويلة منقّطة مع توب مزين برباط قصير، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، بينما ركزت على مكياج عينيها بكحل جريء من وحي الستينات.
يشار إلى أن حفل جوائز إيمي هذا العام ألغى الحضور ومراسم الاستقبال على البساط الأحمر بسبب القيود التي وضعت جراء جائحة كورونا، وعوضاً عن ذلك، أرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعاً بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر زندايا أصغر نجمة تحصل على جائزة إيمي لأفضل ممثلة في الدراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.