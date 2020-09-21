زندايا أصغر نجمة تحصل على جائزة إيمي لأفضل ممثلة في الدراما

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت جائزة إيمي أمس عن فوز النجمة العالمية زندايا البالغة من العمر 24 عاماً لتصبح أصغر شخص على الإطلاق يحصل على جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في الدراما، إذ فازت عن دورها في “يوفوريا” متفوقة على لورا ليني (مسلسل “أوزارك”) و جينيفر أنيستون (مسلسل “ذا مورنينج شو”).

وبدت زندايا متأثرة بشكل واضح بفوزها التاريخي لكن ذلك لم يمنعها من إلقاء خطاب جميل وعاطفي، حيث أعربت عن أملها في أن يصنع الجيل القادم العالم ليكون مكاناً أفضل.

وتألقت النجمة خلال مشاركتها افتراضياً بقطعتين فائقتي اللمعان من Armani Prive ،وفقًا لمصممها Law Roach، إذ ارتدت الممثلة تنورة طويلة منقّطة مع توب مزين برباط قصير، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، بينما ركزت على مكياج عينيها بكحل جريء من وحي الستينات.

يشار إلى أن حفل جوائز إيمي هذا العام ألغى الحضور ومراسم الاستقبال على البساط الأحمر بسبب القيود التي وضعت جراء جائحة كورونا، وعوضاً عن ذلك، أرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعاً بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.