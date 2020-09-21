“إختراع” تامر حسني ومحمود العسيلي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على “يوتيوب”

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب “إختراع” للنجم المصري تامر حسني ومحمود العسيلي 20 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحه عبر قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”. ويواصل الكليب تصدّره المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدةً محققًا نجاحًا كبيراً في مصر والوطن العربي. وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production. أمّا الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.

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