ديانا حداد تحصد نجاح “مش رح نختلف” بأكثر من مليون

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد شهر ونصف الشهر على طرحها، تواصل الفنانة ديانا حداد حصد نجاح أغنيتها الجديدة بعنوان “مش رح نختلف” والتي كانت طرحتها شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات نهاية شهر تموز الماضي. وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون و260 ألف مشاهدة على “يوتيوب”. وأغنية “مش رح نختلف” من كلمات علي المولي، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صبّاغ وإخراج نهلة الفهد. وتستمعون اليها في الفيديو المرفق.

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