فيديو.. 3 فنانين يستفزون نادين نجيم في "قعدة رجالة"

الخليج 365الإثنين 2020/9/21 07:06 م بتوقيت أبوظبي
استفز 3 فنانين من جنسيات مختلفة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وذلك ضمن برنامج تلفزيوني جديد سيعرض ابتداء من السبت المقبل 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأذاعت شبكة "أو إس إن" المشفرة الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، الذي تبثه حصريا عبر شاشتها، وهو من تقديم الفنان المصري خالد سليم والفنان اللبناني نيكولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب.
وشاركت نادين نجيم "برومو" الحلقة عبر حسابها على موقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي، وأشارت معه إلى أنها صوّرتها قبل أسبوع واحد من وقوع انفجار بيروت، وتعرضها لحادث بسببه.
ويظهر من "البرومو" محاولة مقدمي البرنامج الثلاثة استفزاز نادين نسيب نجيم بطرق مختلفة.
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