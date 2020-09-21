أحمد العوضي يحذف منشورا عن ياسمين عبدالعزيز.. ما السبب؟

الخليج 365الإثنين 2020/9/21 06:40 م بتوقيت أبوظبي
تراجع الممثل المصري، أحمد العوضي، عن منشور كان شاركه عبر "فيسبوك" بشأن زوجته الفنانة، ياسمين عبدالعزيز، وحذفه بعد دقائق قليلة من نشره على المنصة الشهيرة.
وأكد العوضي في منشوره المحذوف مجددا أن فارق العمر بينه وبين زوجته هو 6 سنوات فقط، وليس كما يردد البعض أنه يصل إلى 10 سنوات، وأوضح أنه لا يهتم بهذا الفارق حتى ولو أكثر من ذلك.
وكتب: "هذه المرأة تخصني، البعض يقول إنها أكبر مني! ولا أصغر منى، فهي أكبر مني بـ6 سنين فقط ليس بعشرة مثل ما يكتبون ويقولون.. ولو كانت أكبر مني بعشرين سنة، أنا قابل".
وشدد العوضي في منشوره أيضا على أن الهجوم الذي تتعرض له زوجته ياسمين عبدالعزيز من قبل البعض يعتبره بمثابة هجوم عليه.
وأشارت بعض المواقع إلى أن سبب حذف أحمد العوضي لمنشوره على "فيسبوك" هو إحراجه لياسمين عبد العزيز بشأن فارق العمر بينهما.
وكان أحمد العوضي كشف لأول مرة في حلقة الخميس من برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، أن فارق العمر بينه وبين زوجته هو 6 سنوات فقط وليست 12 عاما كما يزعم البعض.
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