أصبحت شابة.. فيديو أحدث ظهور لابنة أحمد حلمي ومنى زكي

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنة الفنانين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي وتدعى "لي لي".

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا وذلك لعدم ظهور "لي لي" كثيراً مع والديها لسنوات عدة.

وظهرت "لي لي" في مقطع الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" وهي تؤدي مقطعاً من أغنية أجنبية بصحبة كلبها.

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وفي عام 2019، كشفت ابنة أحمد حلمي خلال أول لقاء تلفزيوني عن موهبتها الفنية، قائلة إنها تحب الرسم بكل أشكاله وأن والدها ساعدها كثيراً على تنمية موهبتها

أحمد حلمي ومنى زكي لديهما ثلاثة أبناء، هما الابنة الكبرى، لي لي، وسليم، ويونس، الذي رزقا به في 2017.

وتزوّج أحمد حلمي من منى زكي في عام 2002، وبعد عام رزقا بابنتهما الأولى لي لي.