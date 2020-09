الشرطة البريطانية تبحث عن سارقي خمسة من أسلحة جيمس بوند

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

لندن: دعت الشرطة البريطانيةالإثنين كلّ من يملك معلومات تتعلق بسرقة حصلت قبل نحو ستة أشهر على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الشمال من لندن وطالت خمسة من الأسلحة التي استعملها جيمس بوند في أفلامه، إلى إبلاغها بما يعرفه، في محاولة جديدة لإيجاد اللصوص.

وكانت الأسلحة الخمسة سرقت مساء 23 مارس الفائت من منزل صاحبها في إنفيلد فيما كانت بريطانيا غارقة في الحجر المنزلي. ورغم تنبّه الجيران إلى اللصوص، نجح هؤلاء في الفرار قبل وصول الشرطة.

وضمّت غلّة اللصوص مسدسات "بيريتا تشيتاه" و"تومكات" و"وولتر بي بي" و"سميث أند ويسن 44 ماغنوم" و"لاما" عيار 22، استخدمت في أفلام "Die another day" و"A View to a Kill" و"Live and Let Die"، علماً أن كل هذه الأسلحة عُطّلَت وليست فاعلة.

وعُثَرَ على أحد هذه الأسلحة، وهو مسدس "لاما" ذو المقبض الأصفر، وقد أصابه الصدأ، في حقل على مقربة من محطة إسكس للقطارات في نيسان/أبريل الفائت، إلا أن الأسلحة الأخرى لا تزال مفقودة.

وشدد بول ريدلي، أحد مسؤولي التحقيق، في بيان، على أن "في الإمكان التعرّف بسهولة" على الأسلحة المسروقة في حال رآها أيّ كان أو عرضها عليه أحدهم للبيع.

وأبرز "القيمة العاطفية" لهذه الأسلحة بالنسبة إلى مالكها، مشيراً إلى أنها كان يفترض أن توضع في "معرض وطني".

وعممت الشرطة الإثنين مشاهد من كاميرات المراقبة تظهر سيارة مشبوهة ظهرت في الفيديو قبيل حصول السرقة.

ووصفت الشرطة اللصوص بأنهم ثلاثة رجال لديهم لكنة أوروبية شرقية، كانوا يرتدون ثياباً داكنة ويضعون أقنعة.