عازف الجيتار وحيد ممدوح يصل السعودية للمشاركة في إحياء حفل الجسمي الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل، منذ قليل، عازف الجيتار وحيد ممدوح إلي المملكة العربية السعودية، حيث يشارك في إحياء حفل ضخم الليلة مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي بمدينة ينبع، والتي تبعد 300 كم شمال عن مدينة جدة، ضمن رحلة كروز بالبحر الأحمر من تنظيم "روتانا"، كما سيشارك أيضا غدا الثلاثاء في حفل أخر يحيه كل من الفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، ويقود الحفلين المايسترو وليد فايد.

وقال وحيد في بيان صحفي "أعتقد إنها تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة، مرورا بميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وميناء ينبع التجاري، ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم كما علمت، كنوع من الجولات بمياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر مع النجوم والموسيقى وهو نوع جديد من الحفلات في السعودية".

وفور عودته من أراضي المملكة يستعد وحيد لعدد من الحفلات في مصر، بالإضافة لتحضير عدد من الكليبات الموسيقية الجديدة، خاصة بعدما قدم خلال الفترة الماضية توزيع جديد لأغنية الجسمي "الطبطبة" وأيضا كليب لمقطوعة موسيقية كلاسيكية.