"توقفت بأوامر عليا".. المسرحية الوحيدة التي لم تُصور لسمير خفاجي بالتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عادة يقتصر إطلاق لقب "النجم" على الممثل أو الممثلة، لتاريخهم الطويل وإجادتهم أدوار البطولة، ورغم أنه ليس ممثلًا، إلا أنه يستحق أن تصفه بالنجم، فقد ساهم في صناعة نجومية عدد كبير من الفنانين، ولا ينكر أحد اسهاماته الكبيرة في عالم المسرح، عاصر الرواد الأوائل لأبو الفنون، ونافس بعضهم بأعمال كتبها لآخرين، هو المنتج والمؤلف المسرحي الكبير سمير خفاجي، الذي تمر ذكرى وفاته الثانية اليوم 21 سبتمبر، إذ رحل عن عالمنا 2018.

حياة خفاجي كانت لا تهدأ بين فشل ونجاح، كل خطوة ساهمت في استمراريته وبناء اسمه لا يُنسى، بعدما اختار أن يكون الفن هو عالمه، ولم يدع مجالًا لأي تجربة لا يُكتب لها النجاح أن تؤثر على إصراره على مواصلة الطريق، الذي حكى أدق تفاصيله في مذكرات حمل عنوان "أوراق من عمري".

في مذكراته تحدث عن العمل المسرحي الوحيد الذي لم يتم تصويره من عشرات الأعمال التي حملت اسمه وقدمها لمسرح التليفزيون، وكانت المسرحية بعنوان "الملك" مأخوذة عن النص الفرنسي "le roi"، كتبها بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود مرسي، لكنها سُجلت باسم خفاجي لأن مرسي وقتها كان معروفا كممثل ومخرج مسرحي، بينما خفاجي كاتب كبير وصل أجره لـ400 جنيه، فحتى لا تحدث مشاكل في الأجر اتفقا على تقديمه باسم خفاجي وحده على أن يخرجها محمود مرسي.

Advertisements

حكى خفاجي أن مرسي كان يحرص على خروج كل شيء بالصورة التي خطط لها، فقد كان دقيقا لدرجة تجعله يدقق في طريقة نطق أحد المجاميع لجملة، ولا يسمح إلا بأن تخرج بشكل يرضيه، إلى جانب رفضه التام لخروج أي ممثل عن النص، وكان من أبطال العرض الفنان أمين الهنيدي، الذي يهوى الخروج عن النص، فكان الأخير يقدم رشوة لمدير المسرح، حتى يشغل عنه المخرج ولا يرى ما يحدث في العرض.

لعب دور وزير المسائل الخصوصية في العرض الفنان حامد مرسي، وعنه قال خفاجي إنه كان يقوم ببروفات يومية على أغانيه، ويقدمها على موسيقى حية دون تسجيل، محاولة منه في استعادة أيام مجده الأولى، إذ كان أحد أكبر مطربي عصره، وله معجبات تتهافتن عليه.

وكان الفنان صلاح منصور أحد أبطال المسرحية، يرتدي العقال والنظارة الشمسية، فيتحول لشبيه بأحد ملوك الدول العربية، وكذلك الفنان إبراهيم سعفان كان يشبه ملك لدولة عربية أخرى، وفقًا لشهادة خفاجي شهد العرض ظروفًا غريبة، إذ كان يتوقف بأوامر عليا، عندما تتحسن الأوضاع مع الدول، التي يتم الربط بينها وبين الشخصيات المُجسدة في "الملك".

المسرحية شارك في بطولتها: نجوى سالم، الضيف أحمد، وثريا حلمي. يحكي العرض قصة ملك فقير وجاهل ولكنه يطمح لبلوغ مكانة مهمة في المجتمع، يذهب لزيارة ملك غني فيُعجب الأول بزوجة الأخير وكذلك بعشيقته ويحاول بكل الطرق تحقيق ما يتمنى.