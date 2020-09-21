ميرهان حسين تكشف عن طريقة جديدة لمواجهة المعاكسات.. وسوسن بدر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن طريقة جديدة لحل مشكلة المعاكسات التي تتعرض لها كثيرًا عبر هاتفها المحمول.

ونشرت ميرهان، فيديو لها وهي تتحدث عن طريقة الحل، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لاقيت الحل للرد على الأرقام الغريبة اللي بيتصلوا بيا ٧٨٥ مرة ورا بعض".

وعلقت الفنانة سوسن بدر، عليها، قائلة: "عجبتني الفكرة"، لترد ميرهان عليها: "بس مفيش بلالين هيليوم عند الفراعنة".

يذكر أن، آخر أعمال ميرهان حسين، كان مسلسل "ختم النمر" بطولة: أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.