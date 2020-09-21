تعرف على الكوميديان الذي تزوج سيدة شبيهة بشويكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مذكرات الكاتب والمنتج المسرحي الكبير سمير خفاجي، تحدث عن كواليس صناعة العديد من الأعمال المسرحية، التي باتت من كلاسيكيات المسرح المصري الآن، وكذلك عن تفاصيل في حياة أبطالها من نجوم الكوميديا.

وكان من بين ما ذكره عن الفنان والكوميديان الكبير أمين الهنيدي، أنه تزوج سيدة شديدة الشبه بالفنانة شويكار، وعن ذلك، قال خفاجي "كان يشعر أن حظ فؤاد المهندس جيد بوجود شويكار بجانبه".

متابعة الهنيدي لحياة المهندس ومحاولة البحث عن سبب نجاحه، لم تكن الشيء الوحيد الذي ذكره خفاجي عنه، إذ أكد أن الأول كان يشعر بغيرة شديدة من أي ممثل يشاركه بطولة مسرحياته، وينجح في إضحاك الجمهور، وهو ما جعله يعترض في كثير من العروض أن يكون أي فنان مشارك في العرض يُضحك الحضور، خاصة بعدما حقق نجاحًا كبيرًا واكتسب ثقة في نفسه، وهو ما وصفه خفاجي بـ"الغيرة القاتلة".

جدير بالذكر أن سمير خفاجي ولد في أغسطس من عام 1930، وتوفي في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر قبل عامين 2018، عن عمر يناهز 88 عامًا.