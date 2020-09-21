بسبب محمد حمام.. تفاصيل اتهام فايزة أحمد بمحاربة المواهب الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"فنانة كبيرة تقف في وجه المواهب الجديدة"، عنوان ساخن لموضوع عاصف كتبه الكاتب الصحفي الراحل رجاء النقاش عام 1968، أثناء توليه رئاسة تحرير مجلة الكواكب، وكان الفنان محمد حمام هو صاحب الموهبة، وكانت الفنانة المقصودة هي فايزة أحمد .

وتعود قصة الواقعة إلى أواخر ديسمبر عام 1968، إذ كانت مجلة الكواكب تستعد لإقامة حفل فني، ويشارك به الفنان محمد حمام باعتباره موهبة جديدة تتبناها المجلة، وعلى غير المتوقع فوجئ الجميع برفض نجمة الحفل فايزة أحمد لمشاركة حمام.

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وحسبما ذكر الشاعر الكبير مجدي نجيب في كتابه "صندوق الموسيقى"، جاء الرد عاصفا من رئيس تحرير المجلة الكاتب رجاء النقاش، أذ كتب مقالا صحفيا بعنوان "فنانة كبيرة تقف في وجه المواهب الجديدة"، وقال فيه "كنا ننتظر ردا من الفنانة فايزة أحمد تنكر فيه الوقائع أو تفسرها، ولكنها كعادتها حملت غضبها المتشنج، وهو أحد أسلحتها المزعجة التي تمارس الضغط بها لإظهار اضطهادها وتؤكد براءتها".

وكشف نجيب، أنه عقب نشر المقال، حضرت في نفس اليوم الفنانة فايزة أحمد إلى مكتب النقاش، وألقت بنفسها على الأرض، وهي تصرخ متلعثمة بكلمات غاضبة، ليقوم الكاتب الصحفي بكتابة مقال آخر قال فيه "لو كان في المجلة أحمد المصورين، عندما جاءت، لقدمت للقراء والحياة الفنية صورة مجسدة من تصرفاتها، ولكن للأسف كان زملائنا المصورون في تلك الساعة غير متواجدين بالمؤسسة".

وتحل اليوم الاثنين، الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل فايزة أحمد، إذ رحلت في 21 سبتمبر عام 1983، عن عمر ناهز حينها 48 عاما، إثر معاناتها من مرض السرطان.