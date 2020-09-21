"غزة مونامور" يفوز بجائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية من مهرجان تورنتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز الفيلم الفلسطيني غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر، بأولى جوائزه الدولية من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، وهي جائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك)، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من المهرجان الذي اختتم فعالياته مساء الأحد، كما وصفته لجنة التحكيم التي منحته الجائزة بـ"الحكاية الشاعرية والدافئة والمحفزة للفكر عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية".

وحصد الفيلم بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الكثير من الثناء سواء الجمهور الذي صفق لأكثر من خمس دقائق، أو من الصحافة الدولية مثل هوليوود ريبورتر، سينيوروب، سكرين ديلي وغيرهم، التي وصفته بالجوهرة والعمل الرائع والاستثنائي، وهو الفيلم العربي الوحيد الذي جمع بين المشاركة في مهرجانيّ فينيسيا وتورونتو هذا العام، والفيلم العربي الوحيد المشارك في مهرجان تورنتو.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

Advertisements

فيلم Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر.

وحصل الفيلم على دعم من يورو إيمدج، Filmförderungsanstalt، المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة، Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein، المعهد الفرنسي، L'Aide aux Cinémas du Monde، وحصل على منحة الإنتاج الفرنسي البرتغالي المشترك، معهد السينما السمعية البصرية، راديو وتليفزيون البرتغال "RTB"، مؤسسة الدوحة للأفلام، بالتعاون مع Versatile، دولاك للتوزيع السينمائي، ألموند فيلم.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى حيث تعلقا بالسينما والرسم. وفي عام 2013، أخرجا الفيلم القصير "كوندوم ليد" الذي اختير للمنافسة في مهرجان كان السينمائي. وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولى "ديغراديه" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضاً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2015، "غزة مونامور" هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.