تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة «عارية الصدر» أمام شقيق زوجها



نشرت الفنانة وعارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم صوراً وهي تستمتع بعطلتها مع زوجها الموسيقي توم كوليتز وشقيقه الفنان بيل كوليتز وما أثار الجدل أن هايدي لم تكن ترتدي صدرية البيكيني فظهر صدرها كما هو.

وعلى الرغم من أن علاقة وطيدة تجمع هايدي بالشقيق التوأم لزوجها الا انها صدمت متابعيها بهذه الصور التي نشرتها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً من دون أي خجل أو تبرير وكأن الامر عادي للغاية.

يذكر ان هايدي أكبر من زوجها بـ 16 سنة فهي تبلغ 47 عاماً بينما هو أتم الـ 31 في الاول من أيلول.





