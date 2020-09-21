تراند اليوم : بطلة « بنت من دار السلام» تستعرض حملها بملابسها الداخلية وتغلق التعليقات



أثارت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية «لاميتا فرنجية»، الجدل بين عدد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها جلسة تصوير جريئة تستعرض فيها حملها وبطنها المنتفخة بملابسها الداخلية.

وأطلت «فرنجية» في الصور، وهي تقف داخل منزلها مرتديةً ملابسها الداخلية الشفافة التي أظهرت جسدها إضافة إلى بطنها المنتفخ، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات تجنباً للإنتقادات.

وعلّقت بالقول:"أشعر بحب وطاقة حياتي، متصلة تماماً بطفلي".

يشار إلى أن آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.





