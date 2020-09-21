هيو غرانت: الأبوة حولتني إلى شاب في جسد رجل عجوز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:45 مساءً - عاش النجم البريطاني هيو غرانت تجربة الأبوة في وقتٍ متأخر عندما صار على أعتاب الخمسين من عمره. وقد عوض هذا التأخير بإنجاب أربعة أطفال من امرأتين خلال أربع سنوات فقط ثم عاد لإنجاب طفله الخامس من المنتجة التلفزيونية السويدية آنا ايبرستين التي تزوجها في عام 2018 عندما كان في الثامنة والخمسين من عمره وهو ما يزال يستعيد حتى الآن نصائح أصدقائه الذين كانوا يلحون عليه بالإنجاب قبل فوات الأوان ويرى بأنهم كانوا على حق وأنه بدوره ينصح الرجال بالدخول بهذه التجربة الرائعة على حد قوله.

ومعروف عن نجم فيلم Four Weddings and a Funeral ابتعاده عن اللقاءات الصحفية وتحفظه الشديد عند التطرق إلى حياته الخاصة إلا أنه بات يكسر هذه القاعدة منذ أن أصبح أباً وهو يرى أن الأبوة قد غيرت حياته كلياً وأنها أجمل حدث في حياته حيث يقول: "شيء رائع أن يحيطك الحب من كل جانب وأن تجد نفسك على حين غرة إزاء كائنات بشرية تحبها أكثر من نفسك وإنها تبادلك نفس الحب، أنه أمر يشبه السحر ".

هكذا تحسن أدائي في التمثيل

وفي مقابلة أجراها قبل أيام مع مجلة Daily Mail's Weekend البريطانية أكد غرانت بأن أطفاله قد أنقذوه من واقعه الذي كان يعيشه كرجل كئيب ومتقلب المزاج ومتقدم في السن ومدمن على لعبة الغولف وحولوه إلى رجل لطيف ومحب للحياة وإلى أب شاب في جسد رجل عجوز في الستين من عمره وأن وجود خمسة أطفال صغار في البيت يمكن أن يصيبه ببعض الصداع. ولكن الأمر يستحق كل ذلك لأن صغاره قد أثروا إيجابياً حتى على حياته الفنية كما يقول وبات الناس يسألونه عن السر وراء تحسن أدائه كممثل خلال السنوات الأخيرة وهو يرى أن السبب هو وجود أطفاله في حياته.

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هيو غرانت وزوجته آنا

أنا من عائلة فقيرة ولكن لهجتي أرستقراطية

وفي هذا اللقاء تحدث غرانت أيضاً عن طفولته وأشار بأن لهجته الإنكليزية اللطيفة والمهذبة هي من توحي للناس بأنه منحدر من عائلة تنتمي إلى الطبقات العليا في المجتمع إلا أن الواقع غير ذلك وأن عائلته لم تكن فقيرة للغاية ولكنها لم تكن غنية أيضاً ولم توفر لأبنائها مثلاً فرصة السفر لقضاء العطلات في الخارج وأنه لم يسافر على متن طائرة إلا في العشرينات من عمره. كما أنه قد عمل في تنظيف الحمامات في بداية شبابه وكان يتقاضى 21 جنيهاً استرلينياً في اليوم فقط. وكان يعتقد في ذلك الوقت بأنها ثروة لكنه اليوم يعيش في منطقة تشيلسي الراقية الواقعة غرب لندن وفي منزل يتكون من ست غرف اشتراه في عام 2018 بمبلغ 17.5 مليون جنيه إسترليني. كما أنه يمتلك منزلًا قيمته 500 ألف جنيه إسترليني في قرية في السويد ، واشترى منزل ملكة جمال هونج كونغ بمليون جنيه إسترليني.

يذكر أن آخر أعمال هيو غرانت هو بطولة فيلم The Undoing أمام النجمة نيكول كيدمان وتدور أحداثه الفيلم حول معالجة نفسية يختفي زوجها دون مقدمات وهو من إنتاج عام 2020 وسيكون جاهزاً للعرض في الخامس والعشرين من الشهر المقبل .