بعد التشابه بينهم.. آمال قطب في جلسة تصويرية لتجسيد "طوكيو"

لفتت الفنانة الشابة آمال قطب الأنظار إليها بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد رمضان.

وظهرت آمال خلال جلسة التصوير تجسد شخصية "طوكيو" ضمن أحداث المسلسل الاسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل"، وذلك نظرًا لوجود تشابه كبير بينهم.

ويذكر أن تدور أحداث المسلسل حول يقوم رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات

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سطوه، وذلك بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيًا وليس لديهم ما يخسرونه.

الفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.