لفتت الفنانة الشابة آمال قطب الأنظار إليها بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد رمضان.
وظهرت آمال خلال جلسة التصوير تجسد شخصية "طوكيو" ضمن أحداث المسلسل الاسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل"، وذلك نظرًا لوجود تشابه كبير بينهم.
ويذكر أن تدور أحداث المسلسل حول يقوم رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات
الفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التشابه بينهم.. آمال قطب في جلسة تصويرية لتجسيد "طوكيو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.