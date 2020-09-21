اقتراب نفاد تذاكر حفل أحلام في جدة

اقتربت تذاكر حفل الفنانة أحلام من النفاد، وذلك قبل يوم من إقامته، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

ومن المقرر أن يقام الحفل غداً الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر، بالصالة

المغطاة باستاد الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية ، بمدينة جدة، وتبقى 3 فئات من التذاكر .

تفتتح أحلام بحفلها فعاليات الاحتفال، التي تنتهي يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر التي تضم عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، أبرزهم "عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى أبرز نجوم الغناء المصري "محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور".