على "الأورج".. استعدادت تامر عاشور لحفله الغنائي في السعودية

شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره بمقطع موسيقي أثناء عزفه على آلة "الأورج"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". نشر عاشور المقطع، وعلق عليه قائلًا: "لا أنا أعجبك، وتحدى فيه عازف الأورج عبد السلام، قائلًا:"استخبى ياعبسلام". يذكر أن تامر سيحيي حفله الغنائي الجماهيري الأول Advertisements بعد بعد كورونا ، في السعودية ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، وذلك يوم الخميس الجاري 24 سبتمبر، بمشاركة الفنانة أنغام، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية شاهد الفيديو من هنا.

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