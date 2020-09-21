نشر الشاعر تامر حسين مقطع دعائي من كواليس أغنية "وحتبتدي الحكايات" للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر تامر المقطع، وعلق عليها قائلاً:" دندنة ...وحاتبتدى الحكايات مع الملحن العبقرى صديقى الفنان الملحن تامر على، وحاتبتدى الحكايات قريباً فى الكواليس".
يذكر أن "وحتبتدي الحكايات" تم طرحها ضمن ألبوم "شفتالأيام" لـ دياب الذي تم طرحه عام 2014، من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي.
وفي نفس السياق، يكشف تامر عن كواليس كتاباته الغنائية مع أشهر نجوم الغناء العربي في برنامجه "في الكواليس"، الذي يعرض على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 أعوام من صدورها.. تامر حسين يكشف كواليس أغنية "وحتبتدي الحكايات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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