بعد 6 أعوام من صدورها.. تامر حسين يكشف كواليس أغنية "وحتبتدي الحكايات"

نشر الشاعر تامر حسين مقطع دعائي من كواليس أغنية "وحتبتدي الحكايات" للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر تامر المقطع، وعلق عليها قائلاً:" دندنة ...

وحاتبتدى الحكايات مع الملحن العبقرى صديقى الفنان الملحن تامر على، وحاتبتدى الحكايات قريباً فى الكواليس".

يذكر أن "وحتبتدي الحكايات" تم طرحها ضمن ألبوم "شفت

الأيام" لـ دياب الذي تم طرحه عام 2014، من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي.

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وفي نفس السياق، يكشف تامر عن كواليس كتاباته الغنائية مع أشهر نجوم الغناء العربي في برنامجه "في الكواليس"، الذي يعرض على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



