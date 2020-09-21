بسبب حفلات عيد ميلادها.. النشطاء يطالبوا بحبس مريم حسين

أثارت فيديوهات وصور حفل عيد ميلاد الفنانة المغربية مريم حسين غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين قاموا بتداولها مستنكرين ما تقوم به من استهزاء بقوانين الدولة والاعلان عن اختراقها للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19" والتي وضعتها الدولة بشكل اجباري على المواطنين.

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وتم القبض عليها بعد نشرها فيديوهات من حفلين لعيد ميلادها عبر صفحتها بموقع "سناب شات"، وظهرت فيه بصحبة ضيوفها بدون ارتداء الكمامات او الالتزام بالتباعد الإجتماعي مع وجود عدد كبير من الأضخاص في مكان مغلق أي اخترقوا حظر التجمعات، دون مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها دول العالم من انتشار فيروس كورونا وعدم وجود لقاح له حتى الآن.

وبالرغم من حذف حسين لتلك الفديوهات إلا انه تم تداولها بعضها، والقت الشرطة القبض عليها، وطالب النشطاء من مواطني دولة الإمارات أن تتلقى العقوبة مثلها مثل باقي

من يخالف القوانين التي وضعت للحفاظ على صحة المواطنين وتدفع الغرامة البالغ قدرها حوالي 10 ألاف درهم، لكل من يقيم تجمعات وحفلات، مطالبين عدم التعامل معها بشكل استثنائي خاصة وأنها تم القبض عليها من قبل ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها.

لتزيد الفنانة المغربية غضب الجمهور لحذفها للفيديوهات وتركها لصورة واحدة فقط من الضيوف مرتدية كمامة، وقبل القاء القبض عليها نشرت فيديو تؤكد فيه احترامها للقوانين قائلة:" أمورونا طيبة ما دام الحكومة تنقذ مواطنيها والمقيمين من هذا الوباء الفتاك ..جميعنا مسئولين، اللي ما يبغى لك الخير ما يوعيك.. أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا".

وقالت أحد النشطاء:" وقالت أحد النشطاء:"الجهات المعنية للاسف لا تقوم بأي ردة فعل، هذه الفنانة أنا بلغت عنها شرطة دبي شخصيًا عدة مرات ولكن لا يوجد تفاعل ابدًا ولازالت المشهورة تزيد جرأة وتتمادى كل يوم دون رادع".

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وتابع أخر:" المشكلة نفس الشخص دائمًا ما يتعمد ويكرر مخالفته للقوانين وفي احدى المرات على حد قوله قال إن وراه ضهر مثل هالنوعيات الافضل ابعادها لانه تعدى مرحلة ياغريب كن اديب"، ليؤكد الكثيرون أنهم يمتلكون الثقة الكاملة في المسئولين حيث وجه الإعلامي صالح الجسمي الشكر لشرطة دبي عقب القاء القبض عليها.

وقال أخر:" كلنا ثقة بأن نيابة الأزمات والطوارئ سيكون لهم إجراء وستعلن عنه بحق من أقاموا حفلات منتصف الليل لمجموعة من المطربين من دولة عربية في أحد فنادق أو مطاعم الدولة في مكان مغلق ودون أدنى احترازات أو تباعد وشيشة وزحمة وتم بثه مباشرة مساء أمس على السناب شات".

يذكر أن شرطة دبي أعلنت، أمس الأحد 20 سبتمبر، القبض على فنانة عربية نظمت حفلين لعيد ميلادها في مكانين مختلفين في الإمارة بحضور عدد من الأشخاص، مخالفة بذلك القوانين الإماراتية والتدابير الاحترازية والتعليمات التي تم فرضها لمنع تفشي فيروس كورونا، خاصة مع عدم التزام الحضور بالاجراءات الوقائية، وارجع النشطاء ان تلك الفنانة هي مريم حسين البالغة من العمر 32 عامًا.