غداً.. حفل غنائي لـ راشد الماجد وأصيل أبو بكر في الدمام

يحيي الفنان راشد الماجد، الفنان أصيل أبو بكر، حفلهما الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، الذي يقام في عدد من مدن المملكة.
يقام الحفل غداً الثلاثاء، فيالصالة الخضراء بمدينة الدمام، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 6 فئات، بداية من 345 ريال سعودي وحتى 6900 ريال .
تقام فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي بدءاً من الغد، في عدد من مدن المملكة "الدمام، الرياض، جدة"، مع كبار نجوم العالم العربي أبرزهم"ماجد المهندس، رابح صقر، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك"، بالإضافة إلى أبرز نجوم الغناء المصري "محمد حماقي، عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور".
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