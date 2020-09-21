غدًا.. أحلام تُحيي حفلًا في اليوم الوطني90 السعودي

تحيي المطربة أحلام حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني90 السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويشار إلى أن تم طرح التذاكر يومالثلاثاء الماضي ١٥ سبتمبر، ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن طرحت المطربة أحلام مؤخرًا أغنية "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد.
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