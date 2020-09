جيم كاري يتحول إلى جو بايدن في برنامج SNL

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

يعود البرنامج الكوميدي، الذي يُبث منذ عام 1975، إلى الشاشات في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) في موسمه السادس والأربعين.

وسيقوم الممثل الكوميدي جيم كاري بتجسيد شخصية مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في الموسم الجديد من برنامج “Saturday Night Live”، بحسب ما أعلنته قناة (إن بي سي) التليفزيونية الأربعاء.

وسبق لكاري، الذي عرف الشهرة في التلفزيون قبل أن يحقق نجاحاً كبيراً في هوليوود، أن ظهر في برنامج “Saturday Night Live” عدة مرات خلال السنوات الماضية ويعود الآن بشكل دائم للعب دور بايدن.

وفي السابق، تم تجسيد شخصية نائب الرئيس الأمريكي السابق في العرض التلفزيوني من قبل ممثلين آخرين معروفين مثل جيسون سوديكيس وودي هارلسون وجون مولاني.

وأمام كاري في دور بايدن، سيستمر في تأدية شخصية الرئيس الحالي دونالد ترامب، الممثل إليك بالدوين، الذي بدأ في عام 2016 تأدية دور رئيس الولايات المتحدة وسيستمر في ذلك هذا الموسم الذي من المتوقع أن يكون مميزا للغاية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأعلنت قناة (إن بي سي) الأربعاء أنها ستبث خمس حلقات من البرنامج خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وستكون الأولى منذ أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد العرض على إغلاق الموسم السابق بالتسجيل عن بعد.

وبحسب السلسلة، من المتوقع أن يكون هناك عدد محدود من الجماهير في الاستوديو في هذه الحلقات الجديدة.

يشار إلى أن كاري كان واحدا من أشهر ممثلي الكوميديا في هوليوود خلال تسعينيات القرن الماضي بفضل أفلام مثل “Ace Ventura: Pet Detective” و”Dumb and Dumber”، حيث تميز بأسلوب مبالغ فيه تغلب عليه الإيماءات والنكات.

وبعدها، احتل الممثل الكندي-الأمريكي مكانه في السينما الدرامية بأدوار مميزة في أفلام مثل “The Truman Show” و”Man on the Moon” و”Eternal Sunshine of the Spotless Mind”).

وفي السنوات الأخيرة، كان كاري ناقدا قويا لترامب، حتى أنه صنع له سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية والرسومات الساخرة.