ساعة نيويورك تتحول إلى “عداد تنازلي” للتحذير من كارثة عالمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 4 ساعات

في خطوة للتحذير من الكارثة البيئية التي تهدد البشرية بأكملها ، قررت إدارة مبنى ميترونوم تحويل ساعة نيويورك الشهيرة لعداد تنازلي للتحذير من خطورة ظاهرة الاحتباس الحراري.

لأكثر من 20 عاما، كان مبنى ميترونوم يحتضن ساعة إلكترونية بعرض 62 قدما، مكونة من 15 رقما، وكانت الساعة تظهر لناحية يونيون سكوير في مانهاتن، حيث تعتبر معلما من معالم مدينة نيويورك.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن شاشة العرض الرقمية الخاصة بالساعة كانت تظهر الوقت بشكل مميز، وتحسب الساعات والدقائق والثواني وأجزاء الثواني.

إدارة مبنى ميترونوم قررت تبني مبادرة بيئية جديدة بدلا من الساعة، ليتم تحويل الوقت إلى عداد تنازلي يقيس الفترة المتبقية لمنع تأثيرات الاحتباس الحراري من التفاقم، ومن أن تصبح واقعا لا رجعة عنه.

وأطلق المبادرة الفنانين جان غولان وأندرو بويد يوم السبت الماضي في الساعة 3:20 مساء، حيث بدأت تظهر على الشاشة رسائل تقول “الأرض لديها موعد نهائي”.

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ثم ظهرت الأرقام – 7:103:15:40:07 – وتمثل السنوات والأيام والساعات والدقائق والثواني حتى ذلك الموعد النهائي.

وشاهدت مجموعة من المؤيدين للفنانين لحظة بدء العد التنازلي للرقم الذي يستند إلى حسابات أجراها معهد أبحاث مركاتور في برلين.

وعبر التراجع ثانية تلو الثانية، يقول غولان إنها طريقتهم ليعبروا عن خطورة الاحتباس الحراري، وإن كوكب الأرض يعتمد عليهم.

وسيتم عرض ساعة المناخ في مبنى ميترونوم بالشارع رقم 14 في يونيون سكوير حتى 27 سبتمبر الحالي، وهو موعد انتهاء أسبوع المناخ.

ويقول الفنانان إنهما ينويان عرض الساعة بشكل دائم، سواء في ميترونوم أو في أي مكان آخر.

ولوصف المشروع، قام غولان وبويد بإنشاء موقع climateclock.world ويتضمن شرحا لأرقام ساعة المناخ، ورابطا لتقرير أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تقيم المعلومات المتعلقة بتغير المنا، كما يتتبع الموقع أيضا نسبة الطاقة العالمية من مصادر متجددة.