هكذا كانت ردة فعل رامي يوسف بعد خسارته جائزة “إيمي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 4 ساعات

رامي يوسف هو ممثل كوميدي أمريكي من أصول مصرية، قام ببطولة وإخراج المسلسل الكوميدي الأميريكي “Ramy ” حيث جسد شخصية الشاب المسلم رامي حسان والمستوحاة من حياته، وحصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني (كوميدي أو موسيقي) عام 2020.

وهو ثالث ممثل مصري بعد عمر الشريف ورامي مالك، ويحضّر الآن للموسم الثاني من مسلسله الشهير الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد معًا والذي استطاع من خلاله أن يحسن من صورة الإسلام في جميع أنحاء العالم وبالأخص في العالم الغربي. ترشح في يوليو 2020 لجائزة الإيمي لأفضل ممثل في دور رئيسي عن ذات المسلسل.

نشر الممثل الكوميدي رامي يوسف مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارته في حفل جوائز “إيمي 2020”.

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وعلق يوسف على الفيديو: “عندما تخسر جائزة إيمي”.

وتظهر اللقطات الممثل وهو يلوح من خارج منزله مرتديا بدلة واقية كاملة. وتفاعل المتابعون مع المنشور، مؤكدين أن يوسف كان يستحق الجائزة.

ومثّل يوسف في الفيديو الطريقة الجديدة لتسليم جوائز إيمي، حيث تم إرسال مندوبين في بدلات واقية، الذين قدموا الجوائز للمرشحين عند باب منازلهم موثقين ردود فعلهم باستخدام كاميرات.

وتم ترشيح المخرج الأمريكي، من أصول مصرية، رامي يوسف، لجائزة مهرجان “إيمي”، كممثل رئيسي بارز ولإخراجه المتميز في العمل الكوميدي مسلسل “رامي”.